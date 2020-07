Botafogo-SP e Guarani fazem duelo de opostos na retomada do Paulista

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo-SP e Guarani fazem duelo de opostos, nesta quinta-feira (23), às 20h, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pelo Campeonato Paulista. Enquanto o time de Ribeirão Preto está na luta contra o rebaixamento, a equipe de Campinas está entre as melhores campanhas do torneio.

A partida é válida pela penúltima rodada do Campeonato Paulista, que ficou paralisado por quatro meses por causa da pandemia do novo coronavírus. Nesta retomada, o mando de campo pertence ao Botafogo-SP, mas a disputa acontecerá no ABC porque apenas algumas cidades podem sediar jogos de futebol, de acordo com o Plano São Paulo de flexibilização econômica do Estado.

Com 16 pontos, o Guarani ocupa a vice-liderança do Grupo D, atrás apenas do Bragantino, com 17. Já o Botafogo entra nesta 11ª rodada do Paulista na zona de rebaixamento. Nas duas últimas rodadas, a equipe tricolor precisa pontuar bem para evitar a queda para a Série A-2. Depois de encarar o Guarani, terá o Bragantino como adversário.

Água Santa e Mirassol se enfrentam por classificação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Água Santa e Mirassol jogam nesta quinta-feira (23), às 15h, na Arena Inamar, em Diadema, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Ambos os times estão na luta pela classificação para as quartas de final.

Jogando em casa, o Água Santa soma 10 pontos e está empatado em segundo lugar do Grupo A com o Oeste -o time de Itápolis encara a Inter de Limeira. Nesta chave, o Santos é o líder.

O Mirassol também busca seu lugar no mata-mata. A equipe ocupa a vice-liderança do Grupo C, com 16 pontos, e tem cinco de vantagem sobre a Inter de Limeira. A liderança na chave pertence ao São Paulo.

Inter de Limeira e Oeste se encaram na Arena Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arena Corinthians recebe um duelo do interior nesta quinta-feira (23), às 17h30, pelo Campeonato Paulista. Inter de Limeira e Oeste se enfrentam ainda com chances de classificação para as quartas de final.

O time de Limeira soma 11 pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo C. Para avançar de fase, precisa torcer por tropeços do Mirassol. Já o Oeste é também o terceiro do Grupo A, com os mesmos 10 pontos do Água Santa. Apesar de brigarem por classificação, Inter de Limeira e Oeste também precisam tomar cuidado com a zona de rebaixamento.