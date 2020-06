Botafogo retoma Carioca sem Autuori, suspenso após criticar federação

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Paulo Autuori se pronunciou, nesta sexta-feira (26), sobre a punição aplicada horas antes pelo TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro) por críticas feitas à Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) em entrevista ao O Globo.

O comandante do Botafogo garantiu não estar surpreso e ressaltou que está sendo punido por ter expressado o que tem como convicção. Ele acabou suspenso por 15 dias em decisão liminar, à qual cabe recurso. Por ora, está fora da volta ao estadual, no domingo (28), às 11h, contra a Cabofriense.

De acordo com decisão do TJD-RJ, o técnico estaria "ofendendo e denegrindo a imagem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e do Presidente da entidade, Dr. Rubens Lopes da Costa Filho (sic-fls 2) sem qualquer fundamento".

"Sem surpresa e, por isso, estou tranquilo. Fui punido por ter expressado aquilo que tenho como convicção. Talvez, muita gente gostaria de expressar as mesmas ideias. Então, eu estou tranquilo em relação a isso. Prefiro me sacrificar do que prejudicar a instituição a qual estou vinculado", disse.

"Esse histórico do Botafogo que precisa ser respeitado de qualquer maneira, assim como todos os clubes. Não existe futebol, federação, confederação, se não existirem os clubes", completou. O treinador ainda assegurou que não gostaria que o time alvinegro recorresse da decisão.

"Não gostaria que o Botafogo recorresse. É uma posição minha e tenho de pagar o preço por aquilo que acredito. Não prevariquei, não estou errado. Estou ao lado daquilo que acontece no mundo do futebol, até aqui no Brasil. Não vi outras federações tomarem decisões açodadas para a volta".

Na entrevista ao O Globo, Autuori revelou que chegou a pedir demissão do Botafogo e, em seguida, voltou atrás após conversa com a diretoria alvinegra. Além disso, fez duros apontamentos à Ferj, que retomou o Carioca, contrariando pedidos de Botafogo e Fluminense.

"É uma federação que não tem ideias. O que eu acho é que é uma grande mamata ali. Um feudo. Não vejo absolutamente nada em termos de ideias", disse ao jornal na ocasião. Apesar do pedido de Autuori, o Botafogo afirmou que acionou o departamento jurídico para defender o treinador.

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 11h deste domingo (28)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda