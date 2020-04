Botafogo inicia conversas com Obi Mikel, campeão europeu pelo Chelsea

Coronavírus já pode estar dentro de casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O nigeriano John Obi Mikel, 32, confirmou que tem conversas para reforçar o Botafogo, mas apontou ainda avaliar a ideia. O jogador foi oferecido à diretoria alvinegra, que, recentemente, teve frustrada uma tratativa com Yaya Touré.

"Sim, houve interesse e, sim, houve negociações. Mas ainda não sei. Ainda estou pensando nisso. Não tenho certeza", disse o atleta à ESPN dos Estados Unidos. O Botafogo tem em pauta a vontade de contratar um jogador com reconhecimento mundial, e o nome de Mikel agrada.

Além disso, Yayá Touré, em contato recente, sinalizou que, passado este período de cuidados contra a Covid-19, há a chance de a posição em relação ao convite do time alvinegro ser revista -as negociações foram encerradas no último dia 12.

No fim de janeiro, o Botafogo anunciou o japonês Honda, acerto que teve reflexos quase imediatos em diversos aspectos. Além da atenção da imprensa internacional, houve um aumento na adesão ao programa de sócio-torcedor. Neste cenário, há a intenção de repetir tal fluxo.

Com passagem vitoriosa pelo Chelsea, pelo qual conquistou a Liga dos Campeões em 2012, Mikel de desligou do Trabzonspor, da Turquia, em fevereiro, por não se sentir confortável em campo em meio à pandemia do novo coronavírus.

Com a seleção nigeriana, Mikel esteve em duas Copas do Mundo, além de vencer a Copa das Nações Africanas de 2013, e chegar ao terceiro lugar na edição de 2019, ano em que anunciou a aposentadoria do time nacional.