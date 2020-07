Botafogo fica no empate com a Portuguesa-RJ e avança à semifinal da Taça Rio

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo e Portuguesa-RJ ficaram no empate sem gols na noite desta quarta-feira (1º), no estádio Luso-Brasileiro, e o time alvinegro garantiu vaga nas semifinais da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Botafogo chegou a oito pontos, se classificando na segunda colocação do Grupo A, atrás do Flamengo, que venceu o Boavista, também na noite desta quarta, e alcançou 15 pontos.

O adversário do Botafogo na disputa por vaga na decisão será definido nesta quinta (2), quando vão acontecer os duelos do Grupo B.