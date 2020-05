Botafogo faz avaliação positiva do elenco, mas mira reforços no mercado

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo montou um elenco com várias apostas para 2020. Muitas delas corresponderam em campo e se juntaram a jogadores que já faziam parte do grupo. Com a chegada de Honda, o plantel deu um salto de qualidade e atingiu um bom nível, de acordo com avaliação do comitê executivo de futebol.

Isso não significa, no entanto, que o Bota não buscará mais reforços para quando a bola voltar a rolar. O principal alvo é Yaya Touré, com quem o clube já manteve conversas por longo período. Na oportunidade o marfinense não disse o tão esperado "sim" ao clube, que deu as negociações como encerradas.

Porém, o próprio atleta voltou a entrar em contato com os alvinegros após o fim das negociações e disse para que as conversas voltassem a acontecer em uma nova oportunidade. E é justamente o que o Alvinegro vai fazer. Assim que houver a possibilidade da volta do futebol, irá intensificar as buscas pelo experiente jogador de 37 anos.

Quem também negocia é Obi Mikel. Dificilmente os dois serão contratados e a tendência é que o clube consiga um deles. O nigeriano estava com bom desempenho na Turquia, mas encerrou seu contrato por conta da pandemia do novo coronavírus. A questão salarial é o maior empecilho nesta transação já que o jogador fez um pedido um pouco acima do que o clube poderia arcar.

Além disso, o clube está atento às necessidades do elenco. O sistema defensivo é visto como satisfatório. O meio ficaria bem reforçado com os novos reforços. E o ataque é comandado por Pedro Raul, que tem agrado. A questão é que ele é o único atleta no setor com um pouco mais de experiência - os jovens Igor Cássio e Rafael Navarro são as opções para a posição.

Portanto, o Bota deve buscar mais um jogador de meio de campo e um centroavante para quando a bola voltar a rolar. O comitê tem mantido conversas com o técnico Paulo Autuori e há um bom entendimento entre as partes. Na mesma página, o Alvinegro deve apresentar novidades para a torcida quando a pandemia chegar ao fim.