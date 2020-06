Botafogo e Fluminense acionam TJD-RJ e querem retorno do Estadual em julho

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo e Fluminense acionaram o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), nesta quinta-feira (18), contra o retorno aos gramados no Campeonato Carioca. Na próxima segunda-feira, o time alvinegro tem partida marcada contra a Cabofriense, enquanto o Tricolor deve enfrentar o Volta Redonda.

A data foi estipulada pela Federação de Futebol do Rio (Ferj) em arbitral, mas Botafogo e Fluminense não concordam com a medida.

O elenco do Botafogo retorna aos treinos presenciais apenas neste sábado (20), e a diretoria pretende brigar pelo direito de voltar a campo em julho. O Fluminense, que vinha realizando treinos de forma remota, vai retomar as atividades presenciais nesta sexta (19).

A diretoria tricolor indica que, além de precisar de tempo para treinar, no próximo mês o Estadual poderia voltar de maneira mais segura, uma vez que os números da pandemia de coronavírus prometem ser mais brandos. Por isso, pede liminar para jogar os próximos compromissos do Estadual nos dias 1º e 4 de julho.

Nesta quarta-feira (17), Carlos Augusto Montenegro, membro do comitê gestor de Futebol do Botafogo, havia afirmado que, caso as datas publicadas pela Ferj fossem mantidas, o clube não disputaria o Estadual e afirmou que ninguém entraria no Nilton Santos.

O dirigente ressaltou ainda não temer punições, uma vez que o Prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) demonstrou estar ao lado das decisões do Alvinegro. Montenegro salientou também que o grupo comandado por Paulo Autuori não havia retornado aos treinos anteriormente por precaução e medo, uma vez que as atividades aconteceriam em meio a uma pandemia.

No Fluminense também há protesto. Na quarta-feira, os jogadores publicaram um manifesto em redes sociais contra a volta do Estadual neste momento. No documento, os integrantes do elenco afirmaram não se sentir confortáveis e indicando que "não existem explicações" para o retorno imediato. Além disso, salientaram que, por serem atletas profissionais, necessitariam de um período de preparação.