Botafogo anuncia contratação de marfinense Salomon Kalou até 2021

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após ser eliminado do Campeonato Carioca, o Botafogo decidiu se reforçar para o Brasileiro. Com algumas possibilidades engatilhadas, o primeiro a fechar com o Alvinegro foi Salomon Kalou. O atacante da Costa do Marfim assina com o clube até o fim de 2021.

Ele chega com status de titular e deve assumir a posição hoje ocupada por Luiz Fernando, atuando mais aberto em um dos lados - oposto ao de Luiz Henrique e com Bruno Nazário mais centralizado.

As negociações se iniciaram após a negativa de Yaya Touré e tiveram rápida evolução. Ele estava em fim de contrato com o Herta Berlim e, assim que o vínculo se encerrou, o Alvinegro correu para fechar com o jogador.

As bases salariais já haviam sido acertadas, mas Kalou pediu garantias de que receberia esse dinheiro. O Botafogo explicou que o processo de transformação em clube empresa está na reta final e não há motivos para se preocupar nesse sentido, o que gerou uma sinalização positiva na última quarta.

Desde então, havia a expectativa da assinatura do contrato. Entre os torcedores o receio de virar uma nova novela, como a de Yaya Touré. Mas nada disso aconteceu. Kalou assinou o documento e é o mais novo reforço do Botafogo.

Além de Kalou, o Botafogo também já está encaminhado com Rafael Foster, zagueiro que defendia o Ludogorets, da Bulgária. Quem também tem negociações é o lateral Victor Luís, do Palmeiras.