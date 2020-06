Botafogo afasta dupla que jogou 'pelada' na quarentena e confirma cinco atletas com Covid-19

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo informou, na noite desta terça-feira (16), que Igor Cássio e Helerson estão afastados por tempo indeterminado da rotina de atividades do elenco. Os dois jogadores foram vistos jogando uma "pelada" no dia anterior, não atendendo "às rigorosas orientações do clube quanto à preservação da saúde e respeito ao distanciamento social".

Fotos da dupla circularam nas redes sociais. Segundo as contas que os denunciaram, a partida teria acontecido às 20h30 no município de Mesquita, na Baixada Fluminense (RJ). Na ocasião, dirigentes alvinegros foram marcados nas postagens.

Os testes para o novo coronavírus realizados pelo clube na última semana apontaram positivo para cinco jogadores, de acordo com Carlos Augusto Montenegro, membro do comitê gestor. Além disso, o dirigente confirmou que o grupo voltará a realizar treinamentos presenciais nesta quinta (18).

Ainda de acordo com o cartola, o time só aceitará entrar em campo em julho. A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) sinalizou em arbitral realizado na segunda (15) a intenção de ter jogos do Campeonato Carioca já a partir desta semana.

Montenegro disse, em entrevista à Rádio Transamerica, que a possibilidade de haver uma derrota do time por W.O., caso o Botafogo se negue a jogar, é remota, uma vez que a Prefeitura do Rio de Janeiro teria garantido ao clube que não vai haver competição em junho.

"Aceitamos jogar nos dias 1 e 4 de julho para terminar a primeira fase. Antes, não. Não vamos entrar em campo de jeito nenhum. Não vai ter W.O. porque nós não vamos disputar campeonato em junho. Temos a garantia da prefeitura. Nós nem voltamos a treinar, só vamos voltar na quinta", disse.

Botafogo e Fluminense se mostram contrários ao retorno do futebol neste momento e, inclusive, ameaçam ir à Justiça caso tenham de entrar em campo de imediato. Os dois clubes têm rivalizado a questão com o Flamengo, que defende a retomada mesmo em meio à pandemia da Covid-19.

"Hoje eu descobri porque o Flamengo está alucinado para jogar na quinta-feira. Quinta, sem público, Flamengo x Bangu, por que esse desespero? Porque o presidente [Jair Bolsonaro] vem para o Rio na quinta-feira. O Flamengo quer exibir o time para o presidente Bolsonaro, que vem de penetra. Só pode ser isso", disse Montenegro.