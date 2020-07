Boselli sofre fratura na face e passará por processo cirúrgico

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Boselli, substituído no primeiro tempo do duelo entre Corinthians e Oeste neste domingo (26), na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista, sofreu fratura na face e passará por processo cirúrgico.

Boselli está internado no hospital São Luiz, unidade Morumbi, e o processo cirúrgico será realizado pelo médico Marcos Pita na manhã de segunda-feira (27), segundo informou o clube.

O argentino sofreu a fratura na face após uma dividida com a defesa do Oeste pelo alto. O técnico Tiago Nunes colocou o meia Mateus Vital no lugar do argentino.

Além de Boselli, Tiago Nunes já havia perdido Everaldo no primeiro tempo, após o atacante sentir dores na parte posterior da coxa esquerda. Neste caso, o treinador colocou o jovem Janderson.

Apesar das baixas, o Corinthians venceu a partida por 2 a 0 e garantiu classificação às quartas de final do Paulista.