Bolsonaro faz apelo ao Congresso pela aprovação da 'MP do Mandante'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou parte de sua transmissão ao vivo nesta quinta-feira (23) para pedir ao Congresso para que aprove a medida provisória 984, conhecida como "MP do Mandante", sobre direitos de transmissão esportiva.

"Essa MP dá liberdade aos times, que poderão negociar os direitos com qualquer TV que eles quiserem, ou outras mídias que desejarem. A MP também divide essa renda entre os atletas que entrarem em campo", disse. "A gente espera que o Parlamento não deixe caducar".

A proposta define que a entidade mandante de cada evento esportivo é quem deve vender os direitos de imagem para emissoras de TV ou outros veículos. Além disso, 5% da renda arrecadada, segundo o texto, deverá ser dividida entre os atletas que entraram em campo.

O presidente disse também que 16 times da primeira divisão são favoráveis à medida, assim como "grande parte dos times da segunda divisão". São Paulo, Grêmio, Botafogo e Fluminense são contrários à aprovação da MP.

Os clubes discutem a maneira como a MP foi lançada, sem nenhuma participação das próprias equipes, com exceção do Flamengo, e sem conversa com as emissoras e outras empresas que são potenciais compradoras dos direitos de transmissão, tudo isso em meio à pandemia de coronavírus.