Bolsonaro discute volta do futebol com presidentes de Flamengo e Vasco

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu nesta terça-feira (19) Rodolfo Landim e Alexandre Campello, mandatários de Flamengo e Vasco, respectivamente, no Palácio do Planalto.

A reunião não estava prevista na agenda oficial de Bolsonaro. Até o final da tarde, a Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal não havia informado o motivo do encontro.

Bolsonaro voltou a manifestar o desejo de ver a retomada do futebol no país, que já ultrapassou a marca de 17 mil mortos pela Covid-19 e ainda não atingiu o pico da doença.

Ele disse a Landim e Campello que isso seria importante para a sociedade e serviria como um passo para a volta à normalidade em meio à pandemia.

Por causa do vírus, o esporte está paralisado no Brasil desde a primeira quinzena de março. Poucos países do mundo retomaram suas atividades esportivas até agora.

No último fim de semana, a Alemanha voltou a ter jogos da Bundesliga, mas sem a presença de público nas partidas e sob um rígido protocolo sanitário. O país já registrou 8.176 mortes por Covid-19, mas já passou pelo pico do contágio e aos poucos implementa medidas de relaxamento da quarentena.

Durante o encontro, os dois presidentes se mostraram simpático à ideia de retomada do futebol, mas não se comprometeram com uma data para reiniciar os treinamentos.

O Flamengo já realizou uma bateria de exames em que 38 dos 293 testados (13%) entre atletas, membros da comissão técnica, outros funcionários e seus familiares tiveram resultados positivos para o novo coronavírus.

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos) vetou o reinício das atividades nos clubes. Segundo ele, podem se reapresentar apenas os atletas que necessitam de sessões de fisioterapia.

Bolsonaro citou a possibilidade de os clubes do Rio treinarem em Brasília. Flamengo e Vasco poderiam utilizar as instalações do estádio Mané Garrincha. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, já havia feito essa oferta.

Embora propensos a aceitá-las, os clubes têm receio da reação de seus elencos e torcedores. Segundo o Globoesporte.com, o Flamengo estuda pagar a hospedagem de familiares dos atletas, se a ideia vingar.

Também estiveram presentes na reunião, em que não foram respeitadas orientações de distanciamento social e uso de máscara, o chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure, e o diretor de marketing Aleksander Santos.

O filho de Jair Bolsonaro, o senador Flavio Bolsonaro (Republicanos-RJ) também acompanhou o encontro.

Landim presenteou o presidente da República com o novo modelo de camisa do Flamengo. Bolsonaro o vestiu e posou para fotos. Palmeirense, ele já foi fotografado com diversos uniformes de times brasileiros, até mesmo modelos piratas.

A assessoria de imprensa do Flamengo disse que o clube não vai comentar nada sobre a reunião. O Vasco também não emitiu nenhum comunicado oficial até a publicação deste texto.

A reportagem tentou entrar em contato com Campello e Landim, mas eles não retornaram às ligações.