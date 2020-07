Bolsonaro comemora transmissão própria do Flamengo e 'carta de alforria'

Amazonas precisa respirar

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Na noite desta quinta-feira (2), em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a decisão do Flamengo de se fazer valer da Medida Provisória 984 para transmitir em seu canal no YouTube a partida contra o Boa Vista, pelo Estadual do Rio de Janeiro, na quarta-feira (1º).

"Tinha uma televisão aí que tinha o monopólio e pagava acho que R$ 500 mil, R$ 600 mil cada jogo. Então, o Flamengo ontem faturou, juntamente com o Boa Vista, mais de R$ 10 milhões transmitindo na internet. Então, parabéns ao Flamengo, parabéns ao presidente Jair Bolsonaro que assinou a medida provisória, dando aqui a carta de alforria, a liberdade para que os times de futebol, o mandante, negocie conforme ele quer vender o seu direito de imagem [de transmissão] ", afirmou o presidente.

O Flamengo não confirmou os valores que arrecadou com sua transmissão ao vivo, nem que os dividiu com o Boavista.

Nesta quinta, a Globo decidiu romper o acordo de direitos de televisionamento do Estadual do Rio, por entender que a partida transmitida pela Fla TV feriu cláusula do contrato firmado antes da medida provisória ser assinado pelo presidente.

Na live, Bolsonaro vestia uma camisa do Flamengo. De acordo com deputados que almoçaram com o presidente nesta quinta, o diretor de Relações Institucionais do clube, Aleksander Silvino dos Santos, participou do encontro.

O presidente disse ter recebido nesta semana dirigentes de outros sete clubes: Athletico, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos, equipes que possuem contrato de TV fechada com a Turner.

Bolsonaro também aproveitou um momento de sua transmissão para estimular o Corinthians a aderir à MP.

"O pessoal diz que eu tenho que usar um dia a camisa do Corinthians, mas o Corinthians tem que entrar neste time aí, pô. O Corinthians é uma das maiores torcidas do Brasil, tem que entrar nessa do livre direito de negociar imagem [diretos de transmissão]", afirmou.