Bayern vence Union Berlin por 2 a 0 e mantém liderança do Campeonato Alemão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique passou sem dificuldades pelo Union Berlin neste domingo (17), pelo placar de 2 a 0, e manteve a liderança do Campeonato Alemão. Lewandowski, de pênalti, e Pavard, no segundo tempo, marcaram os gols da vitória.

Com o triunfo fora de casa, o Bayern vai a 58 pontos e mantém a vantagem de quatro pontos sobre o vice-líder Borussia Dortmund, que no sábado (16) goleou o Schalke 04 por 4 a 0.

A partida marcou o retorno do Bayern ao Campeonato Alemão depois da pausa de dois meses por causa da pandemia do coronavírus.

O brasileiro Philippe Coutinho não foi relacionado para a partida porque se recupera de uma cirurgia no tornozelo.

SEM ABRAÇOS NOS GOLS

Assim como os jogos do duelo entre Bayern e Union Berlim foi realizado sem torcida como parte dos protocolos de segurança para evitar uma segunda onda de contágios pelo novo coronavírus.

Além disso, as comemorações dos gols tiveram de ser mais contidas, com cumprimentos de cotovelo e sem os tradicionais abraços. No banco de reservas, atlestas e comissão técnica tiveram de usar máscaras e sentar distantes uns dos outros.