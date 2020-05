Bayern recomeça no Alemão com vitória e mantém liderança

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com estádio cheio ou vazio, o Bayern de Munique continua a vencer na Alemanha. Na sua primeira partida na volta do campeonato nacional, a equipe derrotou neste domingo (17) o Union Berlin por 2 a 0, fora de casa, e manteve a liderança.

Os gols foram marcados pelo polonês Lewandowski e pelo francês Pavard. Com o resultado, o Bayern chegou aos 58 pontos e abriu quatro de vantagem sobre o segundo colocado, Borussia Dortmund.

O clube pode chegar neste ano ao seu oitavo título consecutivo.

Em 12º na tabela, o Union jogou sem seu principal jogador: a torcida. Para liberar o retorno do futebol no país após dois meses de paralisação causada pela pandemia da Covid-19, o governo alemão e a liga montaram protocolo com uma série de medidas sanitárias para evitar a propagação da do vírus. Uma delas é que os jogos devem ser disputados sem a presença de torcedores.

As partidas realizadas até agora serviram como alívio para as autoridades do país porque transcorreram sem incidentes sérios. Chamaram a atenção apenas as comemorações de gols como as do brasileiro Matheus Cunha, pelo Hertha Berlim, e de Thuram, pelo Borussia Monchengladbach. Ambos desrespeitaram os protocolos de que as celebrações não deveriam ter abraços.

Thuram chegou a dar beijo no rosto de um companheiro. Pavard também esqueceu do protocolo e abraçou Alaba, seu companheiro de Bayern.

Na tarde deste sábado (16), a liga esclareceu que nenhum dos atletas sofrerá qualquer punição porque o distanciamento após os gols é somente uma recomendação.

O mais importante para os cartolas foi mostrar que o campeonato pode ser finalizado com o uso dos procedimentos de segurança. Ainda restam oito rodadas. Se o torneio fosse cancelado, os clubes poderiam ter de pagar multa de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,3 bilhões) às emissoras de TV por quebra de contrato.

No primeiro jogo deste domingo, o Mainz se recuperou no segundo tempo e empatou com o Colônia por 2 a 2.

A partida foi a primeira do Colônia desde 2008 em que o bode Hennes, mascote do clube, não pôde ser levado ao gramado antes da entrada dos jogadores em campo, como gesto de boa sorte. As regras sanitárias restringiram quem pode entrar nos estádios por causa da pandemia.

O resultado serviu para o Mainz abrir quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Nesta segunda (18), no encerramento da rodada, o Werder Bremen recebe o Bayer Leverkusen.