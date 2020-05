Bayern de Munique renova contrato com Neuer até 2023

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique anunciou, na manhã desta quarta-feira (20), a renovação de contrato com o goleiro Manuel Neuer, de 34 anos. O novo vínculo vai até junho de 2023.

A negociação para ampliação do contrato se arrastava há várias semanas. Em seu site oficial, o clube comemorou o acerto.

Neuer é o melhor goleiro do mundo e nosso capitão", disse o CEO Karl-Heinz Rummenigge. "Eu compreendi sempre a situação dele, o que ele pretendia nesta fase da carreira e o que era importante para ele. Neuer deu um sinal importante sobre o que pretende para o futuro", completou.

O goleiro também comemorou o acordo prorrogado com o clube que defende desde a temporada 2011/2012.

"Durante o período de quarentena, eu não queria tomar uma decisão pois ninguém sabia quando ou se o futebol continuaria", disse. "Eu olho o futuro com grande otimismo. Me sinto muito confortável no clube, que é um dos melhores da Europa", completou.

Neuer disputou 38 jogos na atual temporada. Pelo Bayern, ele conquistou sete vezes o Campeonato Alemão, cinco vezes a Copa da Alemanha, além da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes.