Barcelona vende Arthur para a Juventus por 72 milhões de euros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona anunciou nesta segunda-feira (29) a venda do volante brasileiro Arthur, 23, para a Juventus. O clube italiano pagará 72 milhões de euros (R$ 442 milhões) aos catalães, além de 10 milhões de euros (R$ 61,5 milhões) em variáveis.

Após o anúncio da ida de Arthur à Itália, o Barcelona também formalizou a chegada do meio-campista bósnio Miralem Pjanic, de 30 anos e que defendia a Juve. Pjanic custou ao Barça 60 milhões de euros (R$ 367 milhões), com mais 5 milhões de euros (R$ 30,5 milhões) em variáveis. Seu contrato vai até junho de 2024.

Ambos ainda terminarão a atual temporada com seus respectivos clubes.

Campeão da Libertadores de 2017 com o Grêmio, o brasileiro chegou ao Barcelona no início de 2018 sob grande expectativa.

Apesar de ter participado dos títulos da liga e da Supercopa da Espanha na temporada 2018/2019, Arthur teve dificuldades para se firmar na Catalunha.

Em pouco mais de dois anos, vestiu a camisa do clube catalão em 72 oportunidades (49 como titular), marcando quatro gols.

O Barcelona ocupa a segunda colocação no Campeonato Espanhol, dois pontos atrás do líder Real Madrid. Nesta terça-feira (30), o time de Lionel Messi tem duelo que pode ser decisivo na briga pelo título: recebe o Atlético de Madrid, terceiro colocado na competição, no Camp Nou, às 17h (de Brasília).

Já a Juventus é líder do Campeonato Italiano com quatro pontos de vantagem para a Lazio. A equipe de Turim busca confirmar seu novo título consecutivo da liga.