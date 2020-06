Barça cede empate ao Celta no fim e seca Real Madrid para tentar liderança

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona vacilou neste sábado (27) e pode se complicar na briga pelo título do Campeonato Espanhol 2019/2020. Jogando fora de casa, o time catalão esteve na frente duas vezes, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Celta de Vigo, em duelo pela 32ª rodada da competição. Luis Suárez marcou duas vezes, em duas assistências de Lionel Messi.

Com o resultado, o Barça chegou a 69 pontos, contra 68 do Real Madrid —que entra em campo neste domingo, fora de casa, precisando apenas empatar com o Espanyol, para terminar a rodada em primeiro lugar. O Celta, por sua vez, foi a 34 pontos, em 16º, mas pode ser superado no domingo —o Eibar, 17º como 32, visita o Granada.

Agora, os dois times voltam agora a entrar em campo pelo Espanhol na terça-feira. O Barcelona recebe o Atlético de Madri, enquanto o Celta visita o Mallorca.

O JOGO

Melhor em campo durante boa parte da partida, o Barça fez 1 a 0 já aos 20 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta da entrada da área, Lionel Messi mandou para Luis Suárez, que apareceu perto da trave direita e se antecipou à marcação para mandar de cabeça para as redes.

No segundo tempo, logo aos 4 minutos, o Celta chegou ao empate pela primeira. Após roubada de bola no meio-campo, Iago Aspas foi lançado pela direita, avançou para a área e rolou para o lado para o centro; com de frente para o gol, Fedor Smolov mandou para as redes, sem chances para o goleiro Marc-Andre Ter Stegen.

Mas os visitantes não se abateram. Aos 21, em meio aos marcadores, Messi tocou na direita para Suárez; o uruguaio girou em cima da marcação e acertou um chute cruzado, rasteiro, no canto de Ruben Blanco. Era o 2 a 1 catalão em Vigo.

Parecia tudo decidido, mas o Celta tirou um coelho da cartola no fim do jogo. Aos 42, Iago Aspas cobrou falta no canto de Ter Stegen, que nem se mexeu, e voltou a empatar o jogo.