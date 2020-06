Bahia dá camisa a pacientes que receberem alta de hospital na Fonte Nova

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia anunciou neste sábado (13) que dará uma camisa do clube a cada paciente que receber alta do hospital de campanha da Arena Fonte Nova, montado para combate ao novo coronavírus.

A iniciativa é uma parceria da equipe com uma empresa de benefícios e com o próprio estádio. A instalação médica foi inaugurada em 5 de junho.

Na quinta-feira (11), o hospital começou a registrar a saída dos primeiros pacientes curados de Covid-19 -Júlio Roque Nascimento Souza, de 50 anos, e Raimunda Cruz, de 65 anos. Júlio foi o primeiro a receber a camisa.

Segundo dados divulgados no final da tarde de sexta (12) pela Secretaria de Saúde da Bahia, o estado já contabilizou 34.665 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia, com 14.976 pacientes recuperados e 1.039 óbitos decorrentes da doença.

Embora o hospital tenha sido instalado no estádio do Bahia, um ex-jogador do Vitória dá nome a uma das alas: Arthur Maia. O volante estava emprestado à Chapecoense em 2016 e foi uma das vítimas do acidente aéreo que acometeu clube catarinense em novembro daquele ano.

Na sexta, uma UTI do hospital passou a se chamar Artur Brasiliano Maia. "Além das quatro alas de terapia intensiva, que totalizam cem leitos de UTI, também vamos homenagear ex-atletas nas enfermarias", anunciou o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

Outro ex-jogador que já empresta o nome a uma ala do hospital é Élcio Nogueira da Silva, o Sapatão, ídolo do Bahia nos anos 70. Ex-zagueiro e ex-treinador, Sapatão foi diagnosticado com Covid-19 e morreu em 5 de junho