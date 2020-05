Avaí anuncia contratação do volante Ralf, ídolo do Corinthians

O gemido da cama no confinamento

SÃO PAULO, SP (UO/FOLHAPRESS) - O Avaí anunciou nesta quinta-feira (21) por meio de suas redes sociais a contratação do volante Ralf, ídolo do Corinthians, dispensado do clube paulista no início do ano, dizendo que foi tratado como "qualquer um" pela diretoria alvinegra.

Ralf chega ao Avaí com a missão de trazer o clube catarinense novamente para a elite do futebol nacional. O Avaí ficou em último lugar no Campeonato Brasileiro de 2019, com uma campanha de apenas 20 pontos, acumulando 3 vitórias, 11 empates e 24 derrotas.

O jogador de 35 anos foi campeão do Campeonato Mundial de Clubes, da Copa Libertadores da América, duas vezes do Campeonato Brasileiro, da Recopa Sulamericana e três vezes do Campeonato Paulista. Também teve passagem pelo futebol chinês, onde jogou no Beijing Guong.