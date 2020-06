Autuori diz que público nos estádios no Carioca é um 'grande absurdo'

Anjos e demônios

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Treinador do Botafogo, Paulo Autuori afirmou que o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro que permite a volta do público aos estádios no Campeonato Carioca no próximo dia 10 é um grande absurdo. Na opinião do técnico, o futebol tem sido utilizado politicamente.

"Um grande absurdo. Se pararmos para ver, os desencontros já vêm desde que começamos a conviver com o vírus. Deixamos de lado pessoas que estavam conduzindo com clareza a situação, e essa decisão da prefeitura nem sei dizer se me pegou de surpresa. Há toda uma lógica por essas tomadas de decisão. O futebol, que é um fenômeno socioeconômico, está sendo usado politicamente. A data para o retorno do público é justamente a data da final do Carioca, então a gente encaixa as coisas. Falaram que eu ofendi as pessoas, mas não ofendi. Os fatos ofendem as pessoas", disse em entrevista ao Bem, Amigos!, do SporTV, nesta segunda-feira (29).

Autuori afirmou que suas recentes críticas à Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) não são apenas pelas decisões deste ano, mas pelo que a instituição tem sido nos últimos anos. O treinador disse acreditar ainda que não há argumentos que sustentem a volta do futebol carioca neste momento.

"Eu parto sempre da seguinte premissa: falo de conceitos, não de pessoas. Infelizmente, no Brasil, quando você discorda de alguém, imediatamente você vira inimigo pessoal. (...) Passamos por momentos muito difíceis, muitos sofreram, vários perderam a vida e não queremos passar por isso de novo ou prolongar esse momento. E quando eu falo, eu não quero apenas soltar palavras sem sentido. E a minha crítica é o que tem sido a Ferj nos últimos tempos. O (técnico Vanderlei) Luxemburgo também foi suspenso por ter falado contra. Acho que, na falta de argumentos, usa-se a força. (...) O que eu mais falei na entrevista foi no intuito de salvaguardar a integridade física dos jogadores. Acho que é um descaso enorme aos protagonistas do futebol: jogadores e torcedores. Esse relacionamento faz o futebol ser a magia que é no mundo todo. Não há argumentos para que o Campeonato Carioca volte agora", disse.

O treinador do Botafogo ainda questionou o protocolo estabelecido para o retorno do futebol, já que três jogadores do Volta Redonda testaram positivo para a Covid-19 e ainda assim o time foi a campo contra o Fluminense --e venceu por 3 a 0.

"Dentro deste protocolo, do qual falam maravilhas, três jogadores testaram positivo. Então, eles tiveram contato com os outros. Logicamente que eles não iriam para o jogo, mas, em alguns países, o time não poderia ir para o jogo. Um dos argumentos para a volta rápida do futebol carioca era a necessidade dos clubes pequenos dos valores dos contratos televisivos. Mas e os outros estados? Não têm clubes pequenos?", complementou.