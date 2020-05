Autópsias de Kobe Bryant certificam trauma contundente de causa acidental

Polícia Federal corta na carne e sangra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Departamento de Medicina Legal de Los Angeles divulgou nesta sexta-feira (16) os relatórios das autópsias realizadas nos corpos das vítimas do acidente de helicóptero que matou Kobe Bryant e sua filha Gianna. Na relação, aparece que as nove vítimas sofreram trauma contundente e a causa foi certificada como acidental.

O relatório de autópsia do piloto, Ara Zobayan, também mostra que ele não fez uso de drogas ou álcool.

Em fevereiro, um relatório preliminar do Conselho Nacional de Segurança em Transportes, em fevereiro, não encontrou evidências de falha do motor.

Na manhã de 26 de janeiro deste ano, o helicóptero levava a ex-estrela da NBA e os outros passageiros para um jogo de basquete na Mamba Sports Academy quando colidiu com uma colina em Calabasas, na Califórnia. As condições climáticas eram de forte neblina no momento do acidente.