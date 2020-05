Atlético-MG volta a treinar após resultados negativos em testes de Covid-19

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG voltará aos treinos nesta terça-feira (19), na Cidade do Galo. O clube informou, nesta segunda (18), que todos os testes do novo coronavírus realizados no grupo profissional deram resultado negativo, o que garantiu a retomada.

Agora Jorge Sampaoli e os 23 jogadores remanescentes são esperados no centro de treinamentos do clube.

O departamento médico do Atlético, liderado por Rodrigo Lasmar, fez uma bateria de exames na última segunda anterior (11) voltou a fazer alguns testes na última sexta (15). Diante dos resultados negativos, a assessoria de imprensa comunicou o retorno da equipe.