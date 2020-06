Atlético-MG tem aval de Marrony por transferência e busca acordo com Vasco

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

RIO DE JANEIRO, RJ, E BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG já tem o aval de Marrony para avançar na negociação pelo jogador. O estafe do jovem de 21 anos está disposto a acertar a mudança para a Cidade do Galo. Os constantes atrasos salariais no Vasco e a possibilidade de atuar com Jorge Sampaoli pesam na escolha do jogador.

Marrony está disposto a abrir mão de parte do valor que tem para receber do Vasco para acertar sua mudança para Belo Horizonte. Com os números na mesa, a bola está na mão dos dirigentes vascaínos.

Inicialmente, o Galo ofereceu 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões). O Cruzmaltino, que chegou a estipular a multa rescisória do jovem de 21 anos em 35 milhões de euros (cerca de R$ 196 milhões), entendeu que poderia obter um pouco mais e fez contraproposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões).

O Atlético-MG tenta chegar a um valor de consenso entre as partes. Além disso, quer efetuar o pagamento de maneira parcelada, uma vez que recentemente já contratou os volantes Léo Sena e Alan Franco.

O Vasco, por sua vez, deseja que a venda seja à vista, pois urge a necessidade de se amenizar os salários atrasados para jogadores e funcionários, que já batem os quatro meses ou até cinco para alguns.

Em São Januário, ainda há os que acreditam que o clube possa conseguir valores mais altos com uma venda para o exterior, porém, sem perspectivas de grandes receitas a curto prazo, há um convencimento cada vez maior de que a verba atleticana será uma boa para colocar - em partes - a casa em ordem.