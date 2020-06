Atlético-MG não terá acesso a auxílio da CBF por ter adiantado cota de TV

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG não terá acesso ao empréstimo de R$ 5 milhões que a CBF cederá a cada clube da Série A do Campeonato Brasileiro 2020. O time ficará sem o valor porque já antecipou cotas de TV referentes à temporada.

Uma das premissas para receber a quantia destinada pela CBF é não ter antecipado receitas de televisão em 2020. A outra é pagar o valor ainda este ano. Sem contemplar o requisito mínimo, estará fora da lista de clubes que contarão com o auxílio.

A informação sobre a situação do clube em relação ao empréstimo da CBF foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem.

O Atlético já vive grave crise financeira, que foi ampliada em meio à pandemia do novo coronavírus. O clube tem dificuldade para manter as contas em dia há algum tempo, mas a situação se agravou com a paralisação do futebol, ocorrida em março passado.