Atlético-MG diz que fará contratações somente após pagamento de atrasados

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG divulgou recentemente uma nota oficial informando que não negocia por reforços no mercado da bola e nem anunciará nomes durante a paralisação do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus.

O receio do clube é que uma eventual contratação cause problemas internos, sobretudo pelos atrasos recorrentes no pagamento de salários e de direitos de imagem aos atletas.

O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, delegou a Alexandre Mattos, novo diretor de futebol, a responsabilidade de contratar atletas. No entanto, com a crise financeira, o clube encontra dificuldade até para colocar as contas em dia. Por isso, preferiu evitar novas contratações e deu até satisfação ao elenco.

"Aquela nota oficial é importante, porque é a palavra oficial do clube em um momento que estamos reduzindo salários e demitindo colaboradores. Falar em contratação neste momento é uma falta de respeito. Estamos falando sobre a dificuldade de receitas, que o clube perdeu todas, e sobre as dívidas na Fifa. Nós vamos falar em contratação agora? Soltamos uma nota oficial para deixar bem claro que toda e qualquer especulação é mentirosa. Não é verdade que o clube esteja contratando", disse Sette Câmara ao programa Papo de Setoristas.

"Nesse momento, a gente procura se informar sobre condições, quanto eles ganham. O que existe hoje é o interesse do clube de buscar atletas que possam, não digo todos, mas a grande maioria vir a acontecer e ser negociado. Se você não negocia dois, três jogadores por ano, só o dinheiro da televisão não dá. Fazer oferta financeira não estamos fazendo. Nós só vamos voltar ao mercado na medida em que eu possa estar pagando salários de funcionários, atletas e comissão, aí vou me sentir tranquilo para fazer esse tipo de contratação", acrescentou.

Em que pese a declaração do mandatário sobre possíveis contratações, ele não descarta procura por atletas no mercado da bola: "Não é que não possa estar fazendo sondagem, o que é uma coisa, mas contratando e fazendo proposta? Não. O Alexandre Mattos está trabalhando dentro da lista que o Sampaoli quer", comentou o dirigente alvinegro.

O Atlético encontra problemas para quitar os atrasados com o elenco. O UOL Esporte informou recentemente que não foi pago parte do salário referente ao mês de março aos atletas. Há também pelo menos dois meses sem o pagamento de direitos de imagem -alguns jogadores relatam até três meses sem receber a quantia paga por PJ (pessoa jurídica).