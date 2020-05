Atlético-MG define saídas de Ricardo Oliveira e mais seis antes de reapresentação

O perigo mora lá fora

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG definiu que sete jogadores não terão que se reapresentar ao elenco na próxima segunda-feira (11), quando serão feitos testes para diagnosticar se os atletas estão contaminados com o novo coronavírus.

Ricardo Oliveira, Franco Di Santo, Lucas Hernández, Ramón Martínez, Zé Welison, Edinho e Clayton estão fora dos planos de Jorge Sampaoli e não participarão das atividades com o restante do grupo.

A definição foi feita por Sampaoli, que está disposto a reconsiderar algumas saídas do elenco que está à sua disposição. Os atletas foram avisados durante a paralisação do esporte por causa da pandemia do novo coronavírus.

Os jogadores seguem com contrato em vigor, mas estão autorizados a buscar novos clubes na janela de transferências. Eles ainda não definiram o futuro.

A informação sobre as saídas foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem, que apurou também o iminente adeus de Clayton. O Atlético não trata o caso de forma oficial, mas, sim, internamente.

O clube mineiro tem uma ordem de prioridades no mercado da bola: busca um centroavante e um zagueiro nos próximos meses para reforçar o elenco comandado por Sampaoli.