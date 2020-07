Atlético-MG decepciona na volta do Mineiro e só empata com o América-MG

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG decepcionou na volta ao futebol em meio à pandemia do coronavírus e apenas empatou por 1 a 1 com o América-MG na tarde deste domingo (26), no estádio Independência. Nathan abriu o placar, mas o Atlético cedeu o empate ao adversário em gol de Vitão, no jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

Com o resultado, o Atlético cai para a quarta posição do Estadual, com 19 pontos, dois a mais que o Cruzeiro, primeiro fora da zona de classificação para a semifinal. O América vai a 22 pontos.

Na última rodada do Estadual, o Atlético recebe o Patrocinense no Mineirão. O jogo será na próxima quarta-feira (29), às 21h30. O América enfrentará a URT no Zama Maciel, em Patos de Minas.

Savarino foi o destaque do Atlético no confronto. Jogador mais incisivo no setor ofensivo, o venezuelano fez uma boa partida e criou as principais oportunidades de gol, seja com assistências ou finalizações. O atacante sofreu uma torção no tornozelo direito no último lance da etapa inicial, mas seguiu em campo.

Os holofotes do jogo foram voltados para Rafael. Em sua segunda partida sob a batuta de Jorge Sampaoli, o goleiro foi testado em mais oportunidades com os pés e não decepcionou. Ele deu mais passes de primeira quando acionado, mas também fez jogadas mostrando a sua habilidade no sistema defensivo. O titular de Sampaoli no gol foi importante na troca de passes e demonstrou tranquilidade ao ser exigido na saída de bola.

Nathan também esteve o foco de atenções. O Atlético adquiriu o jogador em definitivo no início de julho a pedido de Jorge Sampaoli. Visto como nome importante pela versatilidade, o meio-campista exerceu funções distintas na partida contra o América. Ele apareceu em mais de uma posição em campo e, em uma das jogadas, teve a chance de estufar a rede quase como um centroavante. O meio-campista contou com cruzamento perfeito de Marquinhos para mandar para o fundo da rede e celebrar ao lado dos companheiros. Foi o primeiro gol do atleta em 2020.

Sampaoli variou a formação do Atlético nas duas fases diferentes do jogo — defesa e ataque. Na primeira, a equipe atuou com 4-1-4-1, com Allan na função de primeiro volante, e os pontas (Savarino e Marquinhos) recuando na marcação. Na fase ofensiva do jogo, o time jogou com três zagueiros, e Guga foi levado para o meio de campo.

Fábio Santos, Junior Alono e Réver formaram a defesa. O jogo de transição passou pelos pés do trio de zagueiros na saída de bola. Rafael também foi bastante acionado nas jogadas. O time funcionou bem na primeira etapa, mas sofreu queda de rendimento no segundo tempo do confronto.

O Atlético-MG, porém, voltou a sofrer em um lance de bola aérea. Acuado no segundo tempo, o time de Jorge Sampaoli tentou afastar o perigo de uma jogada com Fábio Santos. No entanto, a bola desviou em Junior Alonso e sobrou para Vitão. Livre de marcação, o jogador finalizou sem chances para o goleiro Rafael, que fazia uma boa partida.

AMÉRICA-MG:

Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Eduardo Bauermann, Sávio (Geovane); Zé Ricardo (Flávio), Juninho, Alê, Felipe Augusto (Matheusinho); Ademir (Vitão), Léo Passos (João Paulo). T.: Lisca Doido

ATLÉTICO-MG

Rafael; Guga, Junior Alonso, Réver, Fábio Santos; Allan, Hyoran (Alan Franco), Nathan; Marquinhos (Léo Sena), Savarino, Marrony. T.: Jorge Sampaoli

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Ronei Cândido Alves

Cartão amarelo: Zé Ricardo (América-MG); Junior Alonso (Atlético-MG)

Gols: Nathan, aos 30min do primeiro tempo (Atlético-MG); Vitão, aos 31min do segundo tempo (América-MG)