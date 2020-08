Atlético-MG conversa com o Santos por Sasha para vencer assédio estrangeiro

BELO HORIZONTE, MG, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG iniciou conversas com o Santos a fim de chegar a um acordo por Eduardo Sasha, em litígio com os paulistas. Os mineiros ainda não apresentaram uma proposta, mas têm interesse na liberação do jogador de 28 anos.

O desejo do Atlético é ter um acerto com o clube da Vila Belmiro antes da audiência marcada para 18 de agosto (próxima terça-feira). O presidente Sérgio Sette Câmara e o diretor de futebol Alexandre Mattos temem o assédio do exterior sobre o atacante, um dos pedidos de Jorge Sampaoli no mercado da bola. Eduardo Sasha pede R$ 15 milhões ao Peixe, alegando atraso salarial e no recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço).

O Santos quer 5 milhões de euros (R$ 32,34 milhões ou cerca de US$ 6 milhões) pela liberação do jogador de forma imediata. O valor está descartado pelo Atlético, que fará uma proposta financeira até esta quinta-feira (13) com o intuito de chegar a um desfecho positivo ainda nesta semana.

O temor do Atlético é que o assédio do exterior seja intensificado nos próximos dias, sobretudo após uma liberação por vias judiciais. Há clubes da China e do Japão monitorando a situação do atleta, que marcou 14 gols em 34 partidas da edição passada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético não descarta assumir parte da dívida —ou até o valor integral— do Santos com o Internacional pela compra de 50% dos direitos econômicos de Eduardo Sasha. A situação será colocada em prática nos próximos dias.

O Santos prioriza negociar Sasha apenas por dinheiro, sem inclusão de jogadores no negócio. O intuito é quitar a dívida com o Hamburgo (ALE) e ser liberado pela FIFA para poder contratar jogadores. Ainda assim, o Atlético não descarta tentar a inclusão de jogadores, como o meia Otero, no negócio.