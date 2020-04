Atletas fazem campanhas para combater fome e contágio do coronavírus

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No esporte, assim como em diversos outros setores da sociedade, iniciativas surgem para apoiar quem é afetado de maneira direta ou indireta pela pandemia de coronavírus.

No Brasil, por exemplo, a medalhista olímpica Ana Moser (bronze em Atlanta-1996), por meio de seu instituto, o Esporte & Educação, criou uma rede para arrecadação de cestas básicas e itens de higiene para crianças de baixa renda.

A entidade atende cerca de 5.000 alunos de 4 a 18 anos na periferia da cidade de São Paulo.

As doações podem ser realizadas pelo site https://iee.abraceumacausa.com.br/. As opções de contribuição são pacotes com itens como sabonete, água sanitária, álcool e papel higiênico, que vão de R$ 30,00 a R$ 50,00.

"Com a sua doação, vamos adquirir mantimentos e produtos de higiene e limpeza, produtos importantes para os nossos alunos e suas famílias neste momento. Conto com vocês e venham com a gente", diz Ana Moser na divulgação da campanha.

O instituto promete ainda que comprará os itens de comerciantes das regiões em que atua.

Também tenta ajudar como pode o Instituto Reação, de Flavio Canto (bronze em Atenas-2004), que tem sede na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. A entidade do ex-judoca é responsável por um grande projeto social na comunidade carioca, que já revelou alguns atletas, como Rafaela Silva, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016.

Na primeira fase da campanha "Ippon no Corona", lançada no dia 6 de abril, a entidade arrecadou o suficiente para distribuir 2.000 cestas básicas para as famílias assistidas.

Foram contempladas as comunidades da Rocinha, Tubiacanga, Pequena Cruzada, Taquara

Cidade de Deus, Rocha Miranda e arredores (Faz quem Quer, Jorge Turco, Para Pedro, Serrinha e Barreira de Rocha Miranda), Cidade Alta (MT) e Três Barras (MT).

As famílias receberão cartões da empresa Ticket e poderão montar sua própria cesta em lojas próximas a onde vivem.

Na segunda fase da campanha, o Instituto Reação pretende mobilizar também outros atletas e contemplar outras comunidades.

Flávio Canto durante inauguração de unidade do Instituto Reação em Cuiabá Marcello Zambrana 4.mar.2020/Divulgação Flávio Canto e atleta do instituto durante inauguração em Cuiabá **** "Temos relatos de algumas dessas famílias começando a enfrentar problema de abastecimento na geladeira, a fome. Por conta disso, a gente lança aqui a campanha Ippon no Corona e convida quem pude a reagir com a gente", diz Flavio Canto em vídeo de divulgação

As doações podem ser feitas pelo site https://institutoreacao.abraceumacausa.com.br/. O valor mínimo é de R$ 20,00, mas também existe a opção de doar uma cesta básica completa, por R$ 100,00.