Athletico vira sobre o Coritiba no fim e é tricampeão do Paranaense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR se sagrou tricampeão do Campeonato Paranaense nesta quarta-feira (5), em pleno Couto Pereira, ao vencer o rival Coritiba, por 2 a 1, de virada, com dois gols nos minutos finais da partida.

Com desvantagem do jogo de ida, em que acabou derrotado na Arena da Baixada, por 1 a 0, o time alviverde entrou em campo pressionado pela busca do resultado e conseguiu sair na frente no placar. Aos 50 minutos, Sabino inaugurou o marcador em cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, mantida a vantagem, a finalíssima se encaminhava para a decisão nas penalidades até que Khellven, aos 45 minutos, empatou o jogo em belo chute de fora da área, no ângulo esquerdo de Muralha. Dois minutos depois, Nikão virou para os rubro-negros.

Passada a comemoração, o Athletico deverá se preparar para sua estreia no Campeonato Brasileiro: no sábado, irá visitar o Fortaleza. No mesmo dia, o Coritiba, de volta à primeira divisão, receberá o Internacional, novamente no Couto Pereira.

CORITIBA

Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani e Gabriel; Robson, Igor Jesus (Wanderley) e Rafinha (Thiago Lopes). T.: Eduardo Barroca

ATHLETICO-PR

Santos; Adriano (Khellven), Thiago Heleno, Lucas Halter e Abner Vinícius; Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel; Nikão, Carlos Eduardo (Vitinho) e Bissoli (Pedrinho). T.: Dorival Júnior

Estádio: Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Bruno Boschilia e Sidmar dos Santos Meurer

Cartões amarelos: Robson (CFC); Wellington, Thiago Heleno, Nikão, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel (CAP)

Público e renda: Não foi permitida a presença de público.

Gols: Sabino (CFC), aos 50min do 1º T; Khellven (CAP), aos 45min, e Nikão (CAP), aos 47min do 2º T