Athletico-PR abre o Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Fortaleza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitinho, do Athletico-PR, marcou o primeiro gol desta edição do Campeonato Brasileiro e o primeiro da vitória por 2 a 0 do Athletico em cima do Fortaleza, na Arena Castelão. O segundo gol atleticano foi marcado por Leo Cittadini -ambos foram no primeiro tempo.

O primeiro gol do campeonato saiu aos 23min, após cruzamento de Nikão.

O Athletico-PR fará o seu primeiro jogo em casa na quarta-feira (12), contra o Goiás, às 19h15. No dia seguinte, o Fortaleza estará no Morumbi, onde enfrentará o São Paulo.

Um dos poucos titulares que não foram poupados por Dorival Júnior, Nikão fez uma boa atuação na estreia, em Fortaleza. Após marcar o gol do título paranaense no meio de semana, o atacante teve participação na origem das jogadas que resultaram nos dois gols do jogo.

No primeiro, Nikão participou da tabela com Jonathan que terminou no cruzamento para o gol de Vitinho. Depois, encontrou Vinicius Mingotti, que tirou a bola de Felipe Alves para a finalização de Leo Cittadini.

O jogo já não estava bom para Quintero, que enfrentava dificuldade para conseguir parar Nikão. Uma dessas disputas com o atacante resultou em cenas lamentáveis, com o zagueiro dando um soco no jogador atleticano. -recebeu cartão vermelho direto.

Rogério Ceni tem um desafio nas mãos neste Brasileiro: repetir a ótima campanha feita pelo Fortaleza no ano passado, quando terminou em nono lugar. O time não jogava desde a eliminação para o rival Ceará na semifinal na Copa do Nordeste e também não começou com o pé direito no Brasileiro. O jogo ficou ainda mais complicado para o clube após o cartão vermelho de Felipe, quando o jogo já estava 2 a 0 para o Athletico.

O time de Dorival Júnior ainda não perdeu desde o retorno do futebol. Essa foi a quinta vitória do Furacão em sete jogos no pós-quarentena -sem alguns titulares, que descansaram após a final do Estadual. O Athletico-PR também quer repetir a campanha do ano passado -em 2019, o time terminou em quinto e ainda foi campeão da Copa do Brasil.

Apenas os poucos profissionais presentes no Castelão tiveram o privilégio de testemunhar a estreia de Fortaleza e Athletico-PR. Além da ausência de torcedores por conta dos protocolos de segurança contra o novo coronavírus, o jogo também não foi transmitido por nenhum canal. A Turner optou pela exibição de Coritiba x Internacional, e o Athletico não possui contrato em PPV com a Globo, o que impossibilitou a transmissão da partida pelo canal Premiere.

O Athletico-PR abriu o placar aos 23 do primeiro tempo com Vitinho, que recebeu bola cruzada por Jonathan e finalizou para o gol de Felipe Alves. Aos 47, Mingotti conseguiu tirar o goleiro do seu caminho e a bola sobrou em Cittadini, que só precisou empurrar para ampliar o placar.

Sem gols, o segundo tempo ficou marcado pela expulsão de Quintero, que deu um soco em Nikão e recebeu o cartão vermelho direto. Na cobrança da falta, o atacante obrigou Felipe a fazer boa defesa com soco.

ATHLETICO-PR

Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe, Juninho (Tiago Orobó) e Romarinho (Derley); David (Jackson), Wellington Paulista (Yuri Cesar) e Osvaldo (Marlon). T.: Dorival Júnior

FORTALEZA

Jandrei; Jonathan (Khellven), Zé Ivaldo, Aguilar e Abner Vinícius; Richard (Kawan), Fernando Canesin (Christian) e Leo Cittadini (Carlos Eduardo); Nikão, Vinicius Mingotti (Lucho González) e Vitinho. T.: Rogério Ceni

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Éder Alexandre (ambos de SC)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Cartões amarelos: Juninho e Paulão (Fortaleza); Kawan e Christian (Athletico-PR)

Cartão vermelho: Quintero (Fortaleza)

Gols: Vitinho, aos 23min, e Leo Cittadini, aos 47min do 1º Tempo