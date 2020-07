Atacante do Mirassol procura clube para treinar e vira herói no Paulista

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu o São Paulo por 3 a 2 nesta quarta-feira (29) e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. A vitória histórica do clube do interior contou com um herói: Zé Roberto, autor dos dois gols da equipe no primeiro tempo.

O mais inusitado de tudo é que Zé Roberto estava nos Emirados Árabes Unidos e procurou o Mirassol apenas para treinar e não ficar parado. Como o time avançou à fase final do Estadual, ele foi inscrito na segunda-feira (27) e brilhou do confronto no Morumbi.

"Só vim para treinar. Nem nos meus melhores sonhos pensei nisso. Estava parado há muito tempo, vim dos Emirados [Árabes Unidos]. Acabou que eu iria jogar os dois primeiros jogos, mas não deu certo. Daí fiquei de boa, se surgisse a oportunidade para jogar contra o São Paulo, iriam me avisar."

"Me ligaram na madrugada, peguei um voo de Rio Preto para cá ontem, e aconteceu isso. Foi algo especial, um dia de muita felicidade para mim", acrescentou o jogador, em entrevista após a partida válida pelas quartas de final.