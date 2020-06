Arthur viaja à Itália hoje para passar por exames na Juventus, diz jornal

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os rumores a respeito da ida do meio-campista Arthur ganharam mais força neste final de semana. Segundo publicou o site do jornal catalão Mundo Deportivo, o camisa 8 do Barcelona viaja neste sábado (27) à Itália para passar por exames médicos.

De acordo com o jornal, Arthur deveria viajar após o jogo de hoje fora de casa contra o Celta — o duelo terminou empatado em 2 a 2. Reserva, o brasileiro saiu do banco já nos minutos finais para substituir Riqui Puig.

Para seu lugar, o Barcelona traria Miralem Pjanic. O meio-campista bósnio da Juventus chega amanhã à Catalunha, afirma o Mundo Deportivo, para igualmente se submeter a exames médicos.

"Além de Pjanic, a Juventus também terá que pagar pelo menos 10 milhões de euros (R$ 61,58 milhões, em valores atuais) a mais pelo meio-campista brasileiro, sobre o qual o Barça colocou o preço de 70 milhões de euros (pouco mais de R$ 430 milhões)", descreve a publicação.

Mesmo em caso de desfecho positivo para as negociações, os dois jogadores devem permanecer nos atuais clubes até agosto - quando termina a temporada 2020/2021 na Europa, atrasada em decorrência da pandemia do novo coronavírus.