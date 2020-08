Arsenal bate Chelsea e ganha a Copa da Inglaterra com 2 gols de Aubameyang

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal bateu o Chelsea por 2 a 1 e conquistou a Copa da Inglaterra, na tarde de deste sábado (1.º). Com a vitória no estádio de Wembley, em Londres, os Gunners faturaram, além do título, uma vaga direta para a fase de grupos da Liga Europa 2020/21.

O resultado foi conquistado de virada. A jovem estrela americana Christian Pulisic abriu o placar para os Blues logo aos 5 minutos do primeiro tempo. A estrela do Arsenal, o centroavante Pierre Aubumeyang, no entanto, empatou aos 27 da primeira etapa e marcou o gol da virada aos 21 do segundo tempo.

O título da Copa da Inglaterra é visto por torcedores do Arsenal como a "salvação da temporada". Dono de uma campanha mediana na Premier League, o título não levantava uma taça desde 2017, ano em que havia ganhado justamente a Copa da Inglaterra e, depois, a Supercopa do país, em agosto. Nesta década, o clube londrino não conseguiu conquistar a Premier League.

O Arsenal chegou à final da competição após vencer o poderoso Manchester City de Pep Gaurdiola no mês passado.