Após férias, atletas do Botafogo farão 'pré-temporada' individual em casa

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As férias dos jogadores do Botafogo chegaram ao fim na quinta-feira (30). O clube mandou uma cartilha para o elenco seguir para manter a forma física e agora entrará em uma nova fase. Os atletas receberão uma nova rotina de exercícios, mais puxada, com o objetivo de recuperar o ápice do físico.

A medida foi tomada com o objetivo de evitar ao máximo a retomada das atividades nos próximos dias. O Botafogo seguirá as recomendações das autoridades sanitárias, principalmente a OMS (Organização Mundial de Saúde). Deste modo, os atletas e funcionários só voltarão à normalidade com um aval.

Mesmo assim, há o entendimento interno que a volta do futebol não está mais tão longe. Há, portanto, a necessidade de retomar as atividades para que os jogadores estejam prontos para entrar em campo quando houver o aval.

Internamente, o Botafogo entende que outros clubes parecem estar com mais pressa para retomar o futebol sem se preocupar tanto com a saúde dos atletas. Membro do Comitê Executivo de Futebol da equipe alvinegra, Carlos Augusto Montenegro, inclusive, chegou a reclamar da postura do Flamengo, que esperou até o último instante para dar férias coletivas.

"O Flamengo, que está numa grande fase e viveu um grande drama no ano passado [incêndio no Ninho do Urubu], devia ser o primeiro a se preocupar com isso, com a vida humana. Um time tem que ser grande não só dentro de campo, mas fora de campo também. Eu acho que, hoje em dia, é uma grandeza você estar preocupado com a saúde do brasileiro e não com a volta do futebol", disse o cartola do Botafogo na oportunidade.