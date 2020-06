Após exames, Botafogo comunica que cinco atletas contraíram coronavírus

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Contrário ao reinício do Campeonato Carioca, o Botafogo retornou os treinamentos presenciais dos atletas no sábado (20) e divulgou o resultado dos testes de Covid-19 do elenco. Os exames de cinco jogadores deram positivos.

Segundo nota oficial do Botafogo, o clube testou 353 pessoas, entre funcionários do departamento de futebol, atletas e familiares. Foram 17 positivos no total.

"A grande força-tarefa constatou 267 exames negativos e 17 infectados. Destes, cinco atletas, seis integrantes da comissão técnica e seis familiares. Todas as situações são acompanhadas diariamente pelo Departamento Médico alvinegro", disse o clube.

O Campeonato Carioca retornou na última semana, mas ainda há divergências sobre protocolos estabelecidos pela Vigilância Sanitária e a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) para a retomada considerada segura das atividades em meio à pandemia do novo coronavírus.

Botafogo e Fluminense já se manifestaram contra a volta do campeonato.