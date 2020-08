Após estrear com vitória, Cruzeiro enfrenta o Guarani pela Série B

BELO HORIZONTE, MG, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da vitória emocionante sobre o Botafogo-SP, o Cruzeiro entra em campo nesta terça-feira (11), às 20h30, para jogar contra o Guarani, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

O Cruzeiro vem de uma vitória na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro 2020. Os comandados de Enderson Moreira bateram o Botafogo-SP por 2 a 1 no Mineirão, na rodada passada. Os gols dos mineiros foram marcados por Cacá e Jean.

O clube mineiro anunciou, na manhã desta segunda, o retorno do zagueiro Manoel ao elenco profissional do clube. Ele estava emprestado desde o começo do ano ao Trabzonspor, da Turquia, que não exerceu o direito de compra.

O jogador já fez atividades ao lado do restante do grupo e deve estar disponível para a partida desta terça.

Manoel chegou ao Cruzeiro em 2014 e tem 150 jogos disputados com a camisa do clube mineiro. Em 2019, ele foi emprestado ao Corinthians antes de atuar na Turquia. No Trabzonspor, foi reserva na maioria das partidas.

Outra novidade é a integração de Caio Rosa, de 19 anos, ao time profissional. Ele foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro e, com o aval do técnico Enderson Moreira, passa a fazer parte da equipe principal de maneira fixa.

O Guarani foi derrotado pelo CSA na primeira rodada do torneio nacional. O jogo ocorrido em Alagoas teve vitória do mandante por 1 a 0.

O confronto será transmitido pelo Premiere Futebol Clube (para todo o Brasil).

GUARANI

Jefferson Paulino; Pablo, Didi (Wálber), Bruno Silva e Bidu; Deivid, Arthur Rezende e Lucas Crispim; Júnior Todinho, Waguininho e Rafael Costa. T.: Thiago Carpini.

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni; Ariel Cabral, Jadsom, Régis e Maurício; Welinton (Claudinho) e Marcelo Moreno. T.: Enderson Moreira.

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Horário: 20h30

Juiz: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)