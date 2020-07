Após erro, Flamengo sugere que torcida não peça reembolso

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após toda a polêmica que envolveu a transmissão do jogo contra o Volta Redonda no domingo (5), o Flamengo informou que os torcedores que se sentiram lesados podem pedir o reembolso do pagamento à plataforma MyCujoo.

O clube, no entanto, sugeriu que a torcida abra mão do dinheiro, pois "este dinheiro devolvido será totalmente abatido do valor que o Flamengo receberá pelo jogo, diminuindo assim a receita do clube para novos investimentos."

O clube estipulou o prazo de uma semana para que o dinheiro seja devolvido e disponibilizou dois canais de atendimento para que a transação seja efetuada.

O Flamengo decidiu abrir o sinal para a FlaTV após diversos torcedores apontarem dificuldades para a conclusão do pagamento, o que motivou a mudança de rota de planos.

"Devido ao problema citado, com a frustração de centenas de milhares de torcedores que não conseguiram efetuar a compra, a diretoria do Flamengo tomou a decisão de abrir a imagem do jogo na FlaTV, nos perfis do clube no YouTube, Facebook e Twitter", acrescentou o clube.

Confira a nota do Flamengo:

"Depois de comemorar o sucesso de mais uma transmissão completa de um jogo do nosso time de futebol profissional pela FlaTV, o Clube de Regatas do Flamengo agradece aos quase 100.000 torcedores que fizeram o pagamento do ingresso para ver o jogo na plataforma MyCujoo.

No entanto, houve uma sobrecarga no sistema e milhares de torcedores que tentaram concluir a operação de compra do jogo não conseguiram. Não foi possível atender a enorme demanda que se formou nas horas próximas ao jogo, no que tange às pessoas localizadas no Brasil.

Mesmo com o problema ocorrido - que resultou em uma redução significativa da possível receita para o Flamengo -, nosso Clube arrecadou pouco mais de 1 milhão de reais com a venda, mostrando que este é um modelo importante para os clubes brasileiros.

É mais uma possibilidade de a torcida participar diretamente do fortalecimento do nosso time, aumentando a capacidade de se ter um elenco campeão.

Devido ao problema citado, com a frustração de centenas de milhares de torcedores que não conseguiram efetuar a compra, a diretoria do Flamengo tomou a decisão de abrir a imagem do jogo na FlaTV, nos perfis do clube no YouTube, Facebook e Twitter.

Com isso, alguns torcedores rubro-negros que haviam pago os R$ 10,00 para assistir ao jogo, apesar de terem tido o serviço bem prestado e acesso total à partida, podem vir a se sentir desconfortáveis com o Clube.

Para eles, o Flamengo informa que o valor pago (R$ 10,00) poderá ser reembolsado, no prazo de sete dias corridos após a compra, mediante à solicitação pelos canais de atendimento do nosso programa de sócio-torcedor:

- WhatsApp: (21) 99717-5493

- SAC: (21) 3199-3508 (de segunda a sexta das 8h20 às 21h e aos sábados de 10h às 16h)

Lembramos apenas que este dinheiro devolvido será totalmente abatido do valor que o Flamengo receberá pelo jogo, diminuindo assim a receita do clube para novos investimentos.

Mais uma vez, a Nação Rubro-Negra mostrou sua enorme força e paixão. Vamos juntos para novas conquistas.

Saudações Rubro-Negras"