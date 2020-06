Após Crivella negar ajuste de decreto, Ferj suspende jogos do Carioca mais uma vez

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após sofrer três modificações nas datas de jogos, o Campeonato Carioca teve novo adiamento anunciado neste domingo (21) --deste modo, o duelo entre Vasco e Macaé já remarcado para quarta-feira (24) não deverá mais ocorrer na data em questão.

Em nota oficial, a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) comunicou que os jogos restantes da quarta rodada da Taça Rio --o que inclui, além do compromisso vascaíno, Madureira x Resende, Botafogo x Cabofriense, e Fluminense x Volta Redonda-- ocorrerão entre sexta e sábado (27).

A federação não especificou quando cada um dos jogos deve ocorrer nem comunicou as datas das partidas da quinta rodada, pela qual o Flamengo, que já voltou ao torneio ao vencer o Bangu na última quinta (18), vai enfrentar o Boavista.

A nova mudança ocorreu após o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), ter afirmado neste domingo, por meio de nota emitida pela Prefeitura, que não revogará mais o decreto publicado no sábado (20) em que proibia a realização de eventos esportivos até a próxima quinta (25).

O ato contrariou fala anterior do próprio prefeito, que prometia rever a regra e liberar a realização de jogos. Ainda neste domingo, no entanto, Crivella disse, também por meio do comunicado da Prefeitura, que Vasco e Flamengo poderiam, caso quisessem, descumprir o decreto e atuar ainda na quarta.

A confusão no Carioca pode ganhar ainda novos capítulos, já que Fluminense e Botafogo são contrários a realização de jogos em junho e tentam, judicialmente, retomar a disputa da competição apenas no mês seguinte.