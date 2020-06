Após 11 anos, Lucas Cândido rescinde contrato e se despede do Atlético-MG

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de 11 anos de relação, Atlético-MG e Lucas Cândido oficializaram na sexta-feira (5) o fim do casamento. Revelado nas categorias de base do Galo, o volante assinou sua rescisão contratual e a partir de agora fica livre no mercado da bola. O jogador de 26 anos, que vive o dia a dia do clube diariamente desde os seus 15, se despede do clube com 64 partidas disputadas, um título de Libertadores e outro de Campeonato Mineiro.

Em suas redes sociais, Lucas Cândido deixou um agradecimento à torcida, funcionários, diretorias, comissões técnicas e companheiros com quem trabalhou ao longo de todos esses anos.

"Foram anos de caminhada, passando pelo fim da infância, adolescência e vida adulta, mas hoje se encerra mais um ciclo em minha vida. Fico muito feliz e orgulhoso ao ver minha trajetória neste clube grandioso. Foram conquistas, superações, lágrimas de alegria e de tristeza, mas muito aprendizado durante este período vestindo essa camisa. Fica meu carinho e gratidão a todos os profissionais que fizeram parte desta história desde a base até o profissional. Muito obrigado, Clube Atlético Mineiro", escreveu.

Com três cirurgias para reconstrução de ligamento do joelho ao longo de quase oito anos como profissional, o jogador teve sua ascensão freada no clube e acabou perdendo espaço, sendo emprestado ao Vitória para a disputa da Série B da última temporada. Fora dos planos da atual comissão técnica, as partes chegaram a um acordo para rescisão contratual.