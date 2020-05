Antony deve ficar mais um mês no SPFC e cumprir quarentena na Holanda

Fidelidade e filhos durante o confinamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O calendário do futebol holandês foi alterado por causa da pandemia do novo coronavírus. As atividades estão proibidas até setembro no país. Ainda assim, segundo apurou a reportagem, o São Paulo, o Ajax e os representantes de Antony trabalham com a apresentação do jogador na Europa marcada inicialmente para o dia 7 de julho.

Antes de iniciar o trabalho no Velho Mundo, o atleta deverá cumprir duas semanas de quarentena. Considerado uma das principais revelações das categorias de base do Tricolor paulista nos últimos anos, o jogador foi negociado com o clube holandês por 16 milhões de euros (R$ 96,8 milhões). A transação ainda pode render mais 6 milhões de euros, caso metas sejam atingidas pelo atleta. Vale destacar que na transação também foi acertada a venda de mais 20% dos direitos de David Neres por 7 milhões de euros.

O Tricolor paulista precisou se esforçar bastante para conseguir manter o jovem em seu elenco até o segundo semestre e, até mesmo por isso, acha difícil que aconteça uma mudança de datas. Quando fechou a venda do jogador, o São Paulo conseguiu acertar a permanência do garoto no Brasil até que a janela de transferência para a Holanda fosse aberta. Para tanto, foi pago um seguro.

Ainda não há também uma previsão de quando o futebol brasileiro será reiniciado. Os jogadores do São Paulo têm feito o treinamento físico em casa, com o acompanhamento por vídeo de funcionários do clube. Inicialmente, estava previsto que Antony poderia disputar até 22 partidas pelo time do Morumbi, entre o Campeonato Paulista, Copa Libertadores e o Brasileirão.