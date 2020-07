Andrés diz focar no Corinthians e critica pedidos para São Paulo entregar jogo

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. disse que não está preocupado com a postura do São Paulo diante do Guarani neste domingo (26), jogo do qual o clube alvinegro depende para seguir ou não no Campeonato Paulista.

"Eu posso falar pelo Corinthians, nós estamos preocupados com o nosso jogo. Estamos preocupados com o Corinthians. Aqui não tem 'chororô'. Eu posso falar pelo Corinthians", disse o mandatário, que ironizou o fato de o São Paulo ter sinalizado uma escalação mista para a partida.

"O Fernando Diniz é um grande treinador, todo mundo está de olho nele. Se o São Paulo quiser colocar o time sub-15, sub-17, sub-30, ele faz o que quer. Não estamos preocupados com o São Paulo, vamos dar a vida contra o Oeste", completou em entrevista coletiva online neste sábado (25).

O presidente corintiano ainda criticou os pedidos em programas de televisão para que o São Paulo facilite uma vitória ao Guarani. O dirigente fez questão de falar do assunto até em momentos que não foi questionado.

"Confusão é falar, um jornalista profissional pedir para o São Paulo entregar o jogo é a maior irresponsabilidade desse país. As crianças ouvindo isso vão gostar de basquete, Fórmula 1, e não de futebol. Tinha que pedir desculpas pelo menos", disse.

"Eu acredito em mala branca, mas felizmente o Corinthians nunca fez e nunca precisou. Inclusive, o seu amigo Denilson [ex-jogador e comentarista] fica pedindo para o São Paulo entregar o jogo. Difícil ouvir isso do jornalista e de uma pessoa que está todo dia na televisão. Mas faz parte do folclore e do futebol, mas é uma irresponsabilidade falar isso", criticou.

Corinthians e Guarani disputam a segunda vaga do Grupo D do Paulista para as quartas de final. O time campineiro leva vantagem de dois pontos (16 a 14) e de um gol de saldo (4 a 3) para a equipe comandada por Tiago Nunes.

Para avançar, o time alvinegro precisará bater o Oeste às 16h deste domingo e contar com uma vitória do São Paulo sobre o Guarani, ambos jogam no mesmo horário.

Se o jogo dos são-paulinos terminar em empate, o Corinthians precisará vencer o Oeste e depois fazer as contas. Uma vitória por 1 a 0 deixaria os corintianos com menos gols marcados que o Guarani, terceiro critério de desempate e o eliminaria.

Se a vitória corintiana for por 2 a 1 ou mais, mas com um tento de diferença, o desempate será no número de cartões vermelhos, isso caso o Guarani empate fazendo dois gols a menos que o Corinthians -2 a 1 para os alvinegros e 0 a 0 no jogo dos bugrinos, por exemplo.

Nesse critério de fair play, no entanto, o Corinthians também está em desvantagem, de 3 cartões a 1. Esse critério de desempate por cartões também existe no Campeonato Brasileiro, mas apenas como a quinta regra, atrás do confronto direto entre as equipes envolvidas -algo que não acontece no Paulistão, pois os times do mesmo grupo não se enfrenta-, por isso não é comum ver esse cenário na competição nacional.

Caso a vitória do Corinthians sobre o Oeste seja por dois gols de diferença, um empate do Guarani com o São Paulo, independentemente da quantidade de gols, colocará o time de Tiago Nunes na próxima fase.