Alisson fecha o gol, e Liverpool volta com empate em clássico

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após temer não ver o Campeonato Inglês ser disputado até o final, o técnico Jurgen Klopp vê o seu Liverpool cada vez mais próximo do título. Neste domingo (21), o líder do torneio empatou com o Everton sem gols num dos mais tradicionais clássicos britânicos, chegou a 83 pontos, mas perdeu a chance de depender só de si para ficar com o troféu ainda nesta semana.

O Everton, mandante, poderia ter saído com a vitória não fosse uma excelente atuação do goleiro brasileiro Alisson, que na segunda metade da etapa final fez pelo menos duas grandes defesas para evitar uma derrota de sua equipe.

O Liverpool tem, atualmente, 23 pontos a mais Manchester City, próximo na tabela de classificação e que joga nesta segunda-feira (22), contra o Burnley.

Na próxima rodada, o líder recebe o Crystal Palace diante de sua torcida no estádio de Anfield, na quarta-feira (24). O City tem o clássico contra o Chelsea, fora de casa, na quinta-feira (25).

Por mais que o técnico do rival, Pep Guardiola, já tenha admitido que o campeão está definido, para confirmar a conquista nos próximos dias o Liverpool precisa vencer seu compromisso na quarta e torcer para que a equipe de Manchester tropece nesta segunda ou na quinta --neste caso, o time de Klopp garantiria a taça um dia depois de entrar em campo.

A extraordinária campanha do time de Klopp teve apenas uma derrota no Inglês até aqui, é recordista em número de pontos conquistados até essa altura do campeonato e pode tornar-se o campeão com mais rodadas de antecedência na história.

Após ótima temporada em 2019, com os títulos da Supercopa da Uefa, Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes -este último ao derrotar o Flamengo-, além do vice-campeonato do Inglês (atrás justamente do City), o Liverpool tenta encerrar neste ano jejum de 30 anos sem conquistas o principal troféu do país.

Apesar de ser o segundo mais vitorioso da Inglaterra, com 18 títulos nacionais, o clube nunca foi campeão na era da Premier League, que começou em 1992 (a última taça da equipe veio em 1990).