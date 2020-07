Ação de Sampaoli e pedida do Talleres deixam Atlético-MG distante de Busto

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG encontra dificuldades para atender ao pedido de Jorge Sampaoli e contratar Nahuel Bustos, do Talleres, da Argentina, no mercado da bola. A relação desgastada com Andrés Fassi, presidente do clube hermano, e a forma de pagamento são o que emperram um desfecho positivo nas tratativas pelo atacante de 22 anos.

O mandatário do Talleres se irritou com um ponto nas negociações. Ele não gostou do fato de Jorge Sampaoli conversar diretamente com o centroavante. O dirigente tratou o ocorrido como aliciamento por parte dos mineiros. Isso, inclusive, foi o que impediu um acerto por meio do antigo intermediário.

A reportagem apurou que o Talleres era totalmente avesso às negociações até a última semana. Não havia o menor interesse em acertar a venda do jovem argentino nos moldes propostos anteriormente, sobretudo pela tática persuasiva de Sampaoli. Após uma conversa com o técnico, Nahuel Bustos informou que preferiria uma mudança para o Brasil à transferência para algum país europeu.

As negociações só foram retomadas por causa da troca de intermediários. O Atlético apostou no trio formado pelo argentino Ruben Jordan, o brasileiro Gustavo Campos de Melo Lima e o paraguaio Santiago Mereles. O trio negocia em nome do Atlético e tem uma carta de representatividade válida até este domingo (19).

Em meios às novas tratativas, eles mantiveram Sampaoli ausente. O técnico foi proibido de manter novos contatos com o jogador para evitar novo desgaste com a diretoria do Talleres.

A situação envolvendo a participação de Sampaoli não é a única que atrapalha a conversa. A exigência do Talleres em receber à vista 7,5 milhões de euros (R$ 46,17 milhões) é considerada inviável pelos mineiros. O Galo até aceita se aproximar do valor. No entanto, só está disposto a pagar o montante parcelado. Inicialmente, a ideia era quitar o valor em até três anos. Porém, depois, houve aceitação para reduzir para 24 meses.

"Nenhuma possibilidade do pagamento ser parcelado. A Europa nos respeita quanto a isso, o [Atlético] Mineiro quer um jogador de elite pagando em duas temporadas. É impossível", disse Andrés Fassi ao UOL.