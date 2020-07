Abel promete ir à Justiça contra dirigente do Flamengo e reverter dinheiro para famílias do Ninho

Wilson Lima vence a batalha política

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Braga cumpriu o que prometeu e irá acionar Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vice-presidente de relações institucionais do Flamengo, na Justiça. O treinador alega danos morais e reverterá um eventual valor financeiro ganho à causa aos familiares das vítimas do Ninho do Urubu.

Em entrevista ao canal "Ser Flamengo", o dirigente falou sobre a passagem do comandante pelo clube. Bap disse que Abel parecia estar "de sacanagem" e fez acusações fortes.

"A gente entendia que o ciclo do Abel estava para acabar. Ia acabar rápido. 70% por causa dele. Houve um momento em que a gente achava, e a gente discutia internamente, que ele devia estar de sacanagem. A gente olhava ele dando entrevista e a gente falava "cara, tem alguma coisa que a gente não está entendendo. Ou ele bebeu ou ele está drogado", disparou.

Bap se referiu a algumas declarações de Abel que não foram bem digeridas pela diretoria. O técnico causou a ira no clube ao dizer que perder para o Atlético-MG era normal e ao dizer que o Beira-Rio era o estádio mais bonito do Brasil:

"Não é possível. Não é possível que ele esteja falando o que ele está falando'. Nós entendemos, a impressão que algum de nós teve é que ele estava cavando a própria saída. Ele tá querendo brigar com a gente. Não é possível".

Horas depois das declarações, Abel se manifestou e atacou Baptista, um dos principais avalistas de sua contratação para a temporada de 2019.

"Fico perplexo que pessoas como este cidadão ainda tenham trânsito nesse nosso meio. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Mas vamos resolver isso. Ele terá que repetir tudo que disse na Justiça", disse o técnico.

Abel alfinetou Bap ao dizer que o dirigente estaria à sombra de Marcos Braz, vice de futebol, seu desafeto no clube:

"Pessoas arrogantes assim não mereciam estar à frente de um clube como o Flamengo. Talvez por isso seja tão rejeitado lá dentro. Entendo até que tenha falado isso para ganhar holofote. Perdeu muito espaço no clube e ficou à sombra do Marcos Braz, o principal responsável pelas contratações e conquistas".

Baptista ainda fez um pedido de desculpas por meio do site oficial do clube, mas o estrago já estava feito. Abel já deu entrada com documentos e acionou um escritório de advocacia para cuidar do caso.