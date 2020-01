Zebra da NFL aposta em jogador imparável para chegar ao Super Bowl

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tennessee Titans tornou-se o destaque da reta final da atual temporada da NFL. "Patinho feio" dos playoffs da Conferência Nacional, o time desbancou favoritos e chegou à disputa por uma vaga no Super Bowl pela primeira vez desde a temporada 2002.No caminho rumo à decisão do próximo domingo (19), contra o favorito Kansas City Chiefs, os Titans deixaram para trás o New England Patriots, atuais campeões da NFL sob o comando de Tom Brady, e o Baltimore Ravens, melhor time da temporada, liderado pelo quarterback Lamar Jackson, cotado a MVP.Para atingir o feito, os Titans contam com o poderio ofensivo de Derrick Henry. O running back está em grande fase e se tornou o primeiro jogador da história da NFL a somar mais de 180 jardas terrestres em três jogos seguidos. O camisa 22 também liderou a liga na temporada regular, com 1540 jardas e 16 touchdowns. Henry, que pesa 112 kg e tem 1,91 m de altura, também já fez as vezes de quarterback e lançou uma bola para o touchdown de Corey Davis.Com um jogador em grande fase no ataque, a equipe liderada por Mike Vrabel ainda tem uma defesa muito forte, capaz de parar Brady e Jackson e segurar o poderoso ataque dos Ravens a apenas 12 pontos, algo inédito na temporada.O azarão também conta com um personagem que conseguiu uma reviravolta na carreira. O quarterback Ryan Tannehill chegou aos Titans para ser reserva do antigo titular, Marcus Mariota. Quando ganhou a vaga, o time tinha duas vitórias e quatro derrotas. Tannehill mudou a cara da equipe, apresentou desempenho acima da média e fez com que os torcedores do Miami Dolphins, seu ex-time, lamentassem a troca feita antes do começo da temporada.Ao se classificar com a sexta melhor campanha da AFC com nove vitórias e sete derrotas, o time assumiu o papel de zebra e gostou, eliminando favoritos e calando estádios temidos por muitos times da liga. Agora, o rival é o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, conhecido por seu malabarismo com a bola oval nas mãos.Contudo, se o adversário é forte e oferecerá mais um desafio e tanto para a defesa dos Titans, o jogo terrestre de Henry e companhia pode ser efetivo contra a marcação do adversário, que cede mais de 128 jardas por jogos só pelo chão, pior marca no quesito entre os times que avançaram para os playoffs.Os Titans chegaram ao Super Bowl apenas uma vez, na temporada 1999, quando foram derrotados pelo St. Louis Rams, hoje Los Angeles Rams, por 23 a 16. A última final da Conferência Americana foi em 2002, quando perderam para o Oakland Raiders. Desde então, o time colecionou poucas temporadas de destaque na NFL. Porém, parece que a hora da equipe de Tennessee, enfim, chegou.Há, no entanto, quem lamente o fato, caso do kicker brasileiro Cairo Santos, que perdeu a oportunidade de fazer história pelos Titans. O atleta defendeu o time em cinco partidas da temporada regular, mas acabou dispensado no começo de outubro após errar quatro field goals na derrota para o Buffalo Bills.Desde então, Santos está sem time na NFL, enquanto os Titans têm Greg Joseph no elenco para a função.