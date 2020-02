Yony González é aprovado em exames e fecha com o Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Yony González, que pertence ao Benfica, de Portugal, foi aprovado em exames médicos nesta quarta-feira (5), em São Paulo, e sacramentou acordo com o Corinthians. Ele deve assinar contrato com o clube paulista até sexta (7).Ex-atacante do Fluminense, o colombiano fechará vínculo de empréstimo por uma temporada. Ele é o quinto reforço do Corinthians para a temporada. Antes, o clube alvinegro contratou Luan, Victor Cantillo, Sidcley e Davó.Caso Yony complete 30 jogos como titular, o Corinthians terá que comprar 50% dos direitos econômicos do colombiano por 3 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões). Os clubes, inclusive, já acertaram a forma de pagamento. O valor será parcelado em três anos.A diretoria corintiana diz que a negociação é tratada de forma paralela em relação à transação que pode sacramentar a venda de Pedrinho ao Benfica.Yony chega com status de titular para reforçar o ataque do Corinthians. O técnico Tiago Nunes pretende utilizar o colombiano aberto pelos lados, mas vale lembrar que o jogador também atua como centroavante.Yony González reencontrará dois ex-companheiros: Everaldo, com quem atuou no Fluminense, e Victor Cantillo, parceiro no Junior Barranquilla, da Colômbia.No Fluminense, Yony marcou 17 gols em 62 partidas. O bom desempenho despertou o interesse do Benfica, de Portugal, no fim da temporada passada.