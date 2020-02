Yaya Touré, ex-Barcelona e Manchester City, é disputado por Botafogo e Vasco

Nas redes sociais, desde a última sexta-feira (14) e neste sábado (15), o nome do marfinense Yaya Touré se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Livre no mercado após rescindir contrato com Qingdao Huanghai, da China, o ex-jogador do Barcelona e Manchester City fez com que torcedores do Botafogo subissem a hashtag #YayanoBotafogo, sonhando com a contratação do atleta.

Os torcedores do Fogão estão empolgados após a contratação do japonês Honda e esperam a chegada de mais uma estrela do futebol mundial. Existe a especulação de que uma negociação foi aberta entre o atleta e o Botafogo, por meio do empresário Marcos Leite, o mesmo responsável por trazer Honda.

Também indo no embalo do rival, torcedores do Vasco da Gama iniciaram a campanha para que o jogador seja contratado pelo cruzmaltino com a hashtag #YayanoVasco. As duas tags, de Vasco e Botafogo, disputam como as duas mais comentadas do Twitter. Além de Vasco e Botafogo, outros clubes demonstraram interesse no jogador.