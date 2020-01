Xavi rejeita treinar Barcelona agora e aceitará cargo em junho, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Xavi Hernández, que hoje treina o Al-Sadd e é cotado para assumir o cargo no Barcelona, não aceitou a proposta do clube catalão para iniciar o trabalho neste momento.A ideia do espanhol, segundo publicado pelo jornal Marca nesta manhã, é aceitar o cargo no Barça em junho, período em que começa a preparação para a nova temporada na Europa. Nada, no entanto, foi assinado.Ontem, um dirigente do Al-Sadd confirmou à uma emissora local, pouco antes de uma partida decisiva do clube, que "há negociações entre Xavi e Barcelona" no momento. Muhammad Ghulam Al Balushi chegou a desejar sucesso a Xavi por "onde quer que vá".Depois do jogo, o ex-jogador despistou sobre negociações, mas enfatizou o desejo. "Não posso esconder o meu sonho de treinar o Barcelona um dia, mas agora meu foco está no Al-Sadd. Não posso falar sobre o que acontece em Barcelona porque respeito o clube e (o atual técnico do Barça, Ernesto) Valverde".O Marca ainda afirmou que, se "nada de estranho acontecer", o Barcelona vai encerrar a temporada sob comando de Ernesto Valverde, técnico que está no clube desde 2017.