Xavi doa 1 milhão de euros a hospital espanhol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xavi, ex-jogador do Barcelona e campeão do mundo pela seleção espanhola, e sua mulher Núria Cunillera doaram 1 milhão de euros (R$ 5,7 milhões) para o Hospital Clínica de Barcelona. O dinheiro será usado no atendimento aos pacientes com coronavírus.

Em vídeo postado no Twitter, Xavi, atual técnico do Al-Sadd, do Catar, disse que as doações feitas à clínica possibilitaram a compra de equipamentos para pacientes e profissionais de saúde.

Lionel Messi, Pep Guardiola, Rafael Nadal e Pau Gasol foram outros atletas que deram contribuições aos hospitais do país.